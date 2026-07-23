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Царьград

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Московская биржа заявила о работе в обычном режиме, несмотря на санкции

Московская биржа заявила о работе в обычном режиме, несмотря на санкции

Московская биржа подтвердила сохранение своей деятельности в обычном режиме, несмотря на введённые Евросоюзом санкции в рамках нового 21-го пакета ограничений против России, подчеркнув важность обеспечения стабильной инфраструктуры и безопасности финансовых операций.

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