Московская биржа заявила о работе в обычном режиме, несмотря на санкции

Московская биржа подтвердила сохранение своей деятельности в обычном режиме, несмотря на введённые Евросоюзом санкции в рамках нового 21-го пакета ограничений против России, подчеркнув важность обеспечения стабильной инфраструктуры и безопасности финансовых операций.