«Люблю»: в Сети обсуждают страстный поцелуй Кудрявцевой с мужем

Телеведущая спасла свой брак. Игорь Макаров целует Леру Кудрявцеву Социальные сетиВ начале года Лера Кудрявцева шокировала общественность заявлением о том, что уходит от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии