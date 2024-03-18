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FTimes

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Чистый понедельник и начало Великого поста 18 марта: традиции и обычаи

Чистый понедельник и начало Великого поста 18 марта: традиции и обычаи

Чистый понедельник и начало Великого поста 18 марта: традиции и обычаи Елена ГалицкаяС приближением 18 марта по церковному календарю наступает Чистый понедельник и начало Великого поста, о чем сообщают журналисты сайта ftimes.

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