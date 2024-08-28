Озвучены сроки завершения ремонта мемориала в деревне Жуково

Ранее под шефство памятник героям ВОВ взял депутат Госдумы Сергей Неверов. На работы фонд «СозИдаНие» выделил более 2 000 000 рублей Ремонт мемориала «Памяти павшим односельчанам» в смоленской деревне Жуково подрядчик планирует завершить ко Дню освобождения Смоленщины.
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