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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Пул поскользнулся в месте на паркете, которое стало влажным после его предыдущего падения

Джордан Пул поскользнулся в месте на паркете, которое стало влажным после его предыдущего падения

Защитник «Вашингтона» Джордан Пул попал в курьезную ситуацию во время матча с «Финиксом» (108:112). Пул поскользнулся в месте, которое стало влажным после его же предыдущего падения.

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