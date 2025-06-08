Грунт для сварки — назначение и особенности применения

Сварные швы и металл в зоне сварки – самое уязвимое место для разрушения ржавчиной. Обычно, чтобы этого избежать используют антикоррозийное покрытие, но что делать, если нет возможности или желания обрабатывать детали после? На помощь приходит праймер или грунт для сварки, наносящийся до начала работы.