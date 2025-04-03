Александру Овечкину до рекорда Гретцки осталось забросить всего две шайбы

Нападающий отметился голом в матче против «Харрикейнз» Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ в ворота «Каролина Харрикейнз».
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