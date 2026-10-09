Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала два сообщения 9 октября.
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я чувствую, весь Запад, а в особенности Израиль, чьи граждане в США решили "править миром", скоро закончат свой жизненный путь с такими амбициями! Лично я Россию им не отдам... Главное, чтобы ВВП заранее нажал заветную кнопочку! А зачем без России всему миру жить? Не обуздают ведь "иродов" без нас!!!