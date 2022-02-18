Результаты ски-кросса у мужчин в соревнованиях по фристайлу на Олимпиаде-2022: Ридзик взял бронзу, победил швейцарец Регез

Швейцарский фристайлист Райан Регез выиграл золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Сергей Ридзик занял третье место.

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