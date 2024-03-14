🇷🇺 74% крымчан считают, что воссоединение полуострова с Россией способствовало развитию всей страны • 9% опрошенных утверждают, что скорее не способствовало; • 17% затруднились ответить.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 74% крымчан считают, что воссоединение полуострова с Россией способствовало развитию всей страны • 9% опрошенных утверждают, что скорее не способствовало; • 17% затруднились ответить.