АВГУСТ 2024-ГО: УКРАИНУ СПАСУТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ﻿

Геннадий Ларионов

Денацификация, какими методами ??? Тридцать лет обучали молодежь лозунгами об антиРоссии, против всего русского , три поколения вышло из школ , не ненавидящих Россию . Т.е снова садить за парты и начинать психологическую обработку , что вас просто обманули ??? Они вполне сознательно взяли в руки оружие и начали свое дело с 2014 года на уничтожение русского населения, причем процентов 70 из низ не были западенцами, они были русскими . Или решать кардинально , обрубать хвост бандеровщине по самые уши ???