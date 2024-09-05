БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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АВГУСТ 2024-ГО: УКРАИНУ СПАСУТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ﻿

АВГУСТ 2024-ГО: УКРАИНУ СПАСУТ ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ﻿

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ   6 августа киевский режим начал террористическую операцию на территории Курской области.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Денацификация, какими методами ??? Тридцать лет обучали  молодежь лозунгами об антиРоссии, против всего русского , три поколения вышло из школ , не ненавидящих Россию . Т.е снова садить за парты и начинать психологическую обработку , что вас просто обманули ??? Они вполне сознательно взяли в руки оружие и начали свое дело с 2014 года на уничтожение русского населения, причем процентов 70 из низ не были западенцами, они были русскими .  Или решать кардинально , обрубать хвост бандеровщине по самые уши ???
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