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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Госдуме высказались о лишении Киркорова звания за участие в «голой вечеринке»

Забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста России может только тот, кто его дал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя участие артиста в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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