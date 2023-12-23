В Госдуме высказались о лишении Киркорова звания за участие в «голой вечеринке»

Забрать у Филиппа Киркорова звание народного артиста России может только тот, кто его дал. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя участие артиста в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.