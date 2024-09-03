Видео: театр имени Ленсовета открыл 91-й сезон премьерой спектакля по Антону Чехову

В культурном учреждении будет работать зрительский клуб, где в обстановке квартирника зрители будут общаться между собой, делясь впечатлениями об увиденном Академический театр имени Ленсовета открыл в Петерубрге 91-й сезон.
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