В ХМАО - Югре граждане, прибывшие с территории Украины, получили паспорта граждан Российской Федерации

Вручение паспортов граждан Российской Федерации, а также церемония принесения присяги при получении гражданства Российской Федерации для прибывших с Украины состоялась накануне в торжественной обстановке на территории ОМВД России по г.
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