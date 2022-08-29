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В ХМАО - Югре граждане, прибывшие с территории Украины, получили паспорта граждан Российской Федерации

Вручение паспортов граждан Российской Федерации, а также церемония принесения присяги при получении гражданства Российской Федерации для прибывших с Украины состоялась накануне в торжественной обстановке на территории ОМВД России по г.

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