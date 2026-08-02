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В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два водителя, пострадали шестеро пассажиров, включая четырех детей

В Астраханской области в ДТП с микроавтобусом погибли два водителя, пострадали шестеро пассажиров, включая четырех детей

47-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом DaewooВ Ахтубинском районе Астраханской области произошло смертельное ДТП.

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