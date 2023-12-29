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«Зарплата – 200 тысяч. В первый год было 50 тысяч, 15 из них платил Осколкову». Кузнецов о доходах в 2Drots

– Насколько верны, по крайней мере, цифры, что в 2Drots ваша нынешняя зарплата – 180 тысяч рублей, а на новый сезон там же предлагают 250? – Почти правильно – моя зарплата была 200 тысяч.

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