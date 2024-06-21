Медведев: Зеленский руководит Украиной без всяких на то оснований

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь оценил легитимность власти на Украине. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Медведев написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в настоящее время руководит страной безо всяких на то оснований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии