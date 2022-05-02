Тарпищев отреагировал на поддержку российских теннисистов со стороны Надаля и Маррея

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывания бывшей первой ракетки мира Энди Маррея и 21-кратного победителя турниров большого шлема Рафаэля Надаля, которые призвали не отстранять россиян от Уимблдона.