Хорошая новость: большинство штрафов ГИБДД в 2026 году можно оплатить дешевле. Плохая новость: окно возможности узкое, всего 30 дней.
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