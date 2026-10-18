МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ВСУ в результате боевой работы расчетов ударных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" потеряли склад ГСМ, пункты дислокации, FPV-дроны и личный состав в Харьковской области.
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