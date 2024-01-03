Уже начхать на права человека...

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лина любимцева

Айц-яй-яй.... ЧТО ТВОРИТСЯ сейчас на Украине... Никогда не могла даже предположить, что будет нечто подобное... Жаль украинцев - вляпались они с этими жЫдо-бандэровцами погаными. Нечисть!! Уничтожать нужно было это бандэровщину, а Никтитка Хрущев их "реабилитировал". ТВАРЬ!!Ё Мало правил, да столько натворил! И с бандэрьем, и с Крымом фортель выкинул! Сейчас вот расхлебываем..... Погань пузатая, мерзкая!! Я помню, как в Крыму ненавидели Хрущева!!! Мужики после работы собирались в группы и так материли его во весь голос... Не хотели крымчане быть в составе УССР, хотели быть в составе РСФСР, России. Хоть и было тогда одно государство СССР, но все равно не хотели быть в составе УССР (Украины). Хорошо будет, плохо ли будет, без разницы. Но быть только с Россией!!!