Новости украинской "демократии".«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк.
Уже начхать на права человека...
Комментарии
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Олег Самойлов
Печально все на самом-то деле...
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21 час.
лл
лина любимцева
Айц-яй-яй.... ЧТО ТВОРИТСЯ сейчас на Украине... Никогда не могла даже предположить, что будет нечто подобное... Жаль украинцев - вляпались они с этими жЫдо-бандэровцами погаными. Нечисть!! Уничтожать нужно было это бандэровщину, а Никтитка Хрущев их "реабилитировал". ТВАРЬ!!Ё Мало правил, да столько натворил! И с бандэрьем, и с Крымом фортель выкинул! Сейчас вот расхлебываем..... Погань пузатая, мерзкая!! Я помню, как в Крыму ненавидели Хрущева!!! Мужики после работы собирались в группы и так материли его во весь голос... Не хотели крымчане быть в составе УССР, хотели быть в составе РСФСР, России. Хоть и было тогда одно государство СССР, но все равно не хотели быть в составе УССР (Украины). Хорошо будет, плохо ли будет, без разницы. Но быть только с Россией!!!
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17 час.
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