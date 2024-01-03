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  • вячеслав фефилов
    будем долго АПЛОДИРОВАТЬ стоя!!!!!Это не пустые угрозы
  • Александр Гребнев
    Удачи на западе ждут таких красивых голых воздух будет чище 😱😱😱😂😂😂😂Это не пустые угрозы
  • Tatyana Zaytseva
    Ха-ха-хаЭто не пустые угрозы

Уже начхать на права человека...

Уже начхать на права человека...

Новости украинской "демократии".«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Печально все на самом-то деле...
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21 час.
лл
лина любимцева
Айц-яй-яй.... ЧТО ТВОРИТСЯ сейчас на Украине... Никогда не могла даже предположить, что будет нечто подобное... Жаль украинцев - вляпались они с этими жЫдо-бандэровцами погаными. Нечисть!! Уничтожать  нужно было это бандэровщину, а Никтитка Хрущев их &quot;реабилитировал&quot;. ТВАРЬ!!Ё Мало правил, да столько натворил! И с бандэрьем, и с Крымом фортель выкинул! Сейчас вот расхлебываем..... Погань пузатая, мерзкая!! Я помню, как в Крыму ненавидели Хрущева!!! Мужики после работы собирались в группы и так материли его во весь голос... Не хотели крымчане быть в составе УССР, хотели быть в составе РСФСР, России. Хоть и было тогда одно государство СССР, но все равно не хотели быть в составе УССР (Украины). Хорошо будет, плохо ли будет, без разницы. Но быть только с Россией!!!
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17 час.

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