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Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Юрий Кот     Вчерашний теракт в Дагестане обозначил важную проблему, которую сформулировал мой друг кандидат исторических наук и публицист Михаил Смолин: «В прошлом году был военный бунт Пригожина.

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Комментарии
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Алексей Тан
Русский народ... это не ЭТНОС и не НАЦИОНАЛЬНОСТЬ... а общее название народа,... А Коми, Ненцы, Русские... были есть и будут.... А вообще то, от тебя блевотиной пахнуло... провокацией.
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5 час.
E
Elka
Опять ждём , чего ждём?
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2 час.
Natalija Osminina
Мой ответ Вам Админ стер. Как и два моих поста Sergey Ivanov. Даже интересно)))
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1 час.

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