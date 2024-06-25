Трагедия в Дагестане — результат многонациональной внутренней политики России

Юрий Кот Вчерашний теракт в Дагестане обозначил важную проблему, которую сформулировал мой друг кандидат исторических наук и публицист Михаил Смолин: «В прошлом году был военный бунт Пригожина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жившие в СССР никогда не видели молока, которое не кисло. Колбасы, которая ничем не пахнет. Масла, которое не тает
- Дождались! Незаконно приватизированные предприятия (даже ВПК) в 90-х теперь возвращаются государству. Казна начнёт пополняться
- "Браво, Вольфович!" Сбылось индийское пророчество Жириновского
Свежие комментарии