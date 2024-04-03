Как сделать вкусным сельдерей: маринуем рассолом и будет вкуснее соленых огурцов и капусты

Вкус сельдерея считается скорее нейтральным и многие его не используют при готовке. Мы покажем, как превратить сельдерей в полноценную и очень вкусную закуску, притом понадобится для этого обычный рассол.
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