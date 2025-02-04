На Смоленщине запустили уникальный проект «Роща Памяти»

Проект, посвящённый памяти убитых гитлеровцами мирных смолян, реализуется реготделением «Единой России» Проект в памяти об убитых в годы оккупации фашистами Смоленской области - «Роза Памяти» - запущен реготделением «Единой России», цели и задачи нового проекта обсудили на заседании под председательством секретаря реготделения партии Игоря Ляхова.