В Таиланде умер журналист Михаил Войтенко

В Таиланде скончался журналист, возглавлявший интернет-издание «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко. Причина смерти — инфаркт, сообщили РИА Новости в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье страны.
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