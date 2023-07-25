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Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции.

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