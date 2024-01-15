В Рязани задержали двоих наркозакладчиков

Оперативные сведения гласили: 33-летние рязанцы получили партию запрещенных веществ. Они отправились делать на улицах города так называемые "закладки" - однако на улице Строителей их ждала встреча с полицией.
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