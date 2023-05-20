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Митинг в поддержку России и за свободу журналиста Джулиана Ассанжа собрал 3000 человек в Сиднее

Митинг в поддержку России и за свободу журналиста Джулиана Ассанжа собрал 3000 человек в Сиднее

Митинг в поддержку России, против НАТО и войн, а также за свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося сейчас в британской тюрьме, прошел в Сиднее.

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