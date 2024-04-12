Козерогам пересмотреть бюджет, а Рыбам быть понаглее: гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ субботу, 13 апреля 2024 года, финансовые аспекты станут центральными и будут актуальны для всех знаков зодиака.