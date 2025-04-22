Михаил Мишустин заявил, что в РФ стали меньше проверять бизнес

Административная нагрузка на предпринимателей сократилась в четыре раза за последние пять лет Выступая на стратегической сессии «Инвестиционный климат и целевые модели ведения бизнеса», председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о четырехкратном сокращении административной нагрузки на предпринимателей за последние пять лет.
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