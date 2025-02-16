Украина пошутила про яйца в ожидании помощи от США

Украина «в шутку» предложила США яйца в обмен на поддержку, сообщает 16 февраля Washington Post. На фоне дефицита яиц в американских магазинах и роста цен на них Украина предложила Соединенным Штатам крупные поставки этой продукции в качестве одного из вариантов поддержания двусторонних отношений.