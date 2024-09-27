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Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании

Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании

30 сребреников - именно за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа, согласно Евангелию от Матфея (26:15) Некоторое время назад стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании — в их действиях нашли признаки разведывательно-​подрывной работы.

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