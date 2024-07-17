Морские перевозки FESCO между Китаем и Владивостоком выросли в 1 полугодии на 9%

Транспортная группа FESCO по итогам первого полугодия 2024 года увеличила объем перевозок морским внешнеторговым сервисом FESCO China Express Line (FCXP), связывающим Владивосток с портами Китая, до 121 тысячи TEU, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщений компании.
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