Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Морские перевозки FESCO между Китаем и Владивостоком выросли в 1 полугодии на 9%

Морские перевозки FESCO между Китаем и Владивостоком выросли в 1 полугодии на 9%

Транспортная группа FESCO по итогам первого полугодия 2024 года увеличила объем перевозок морским внешнеторговым сервисом FESCO China Express Line (FCXP), связывающим Владивосток с портами Китая, до 121 тысячи TEU, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщений компании.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх