Замглавы МИД РФ обсудил со спецкоординатором МИД Италии взаимодействие по Сирии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече со специальным координатором МИД Италии по Сирии Стефано Раваньяном взаимодействие на международных площадках и социально-экономическое положение в арабской республике.