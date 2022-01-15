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Замглавы МИД РФ обсудил со спецкоординатором МИД Италии взаимодействие по Сирии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил на встрече со специальным координатором МИД Италии по Сирии Стефано Раваньяном взаимодействие на международных площадках и социально-экономическое положение в арабской республике.

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