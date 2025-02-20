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Россия намерена снизить импорт редких и редкоземельных металлов за 6 лет с 75% до 45%

Россия намерена снизить импорт редких и редкоземельных металлов за 6 лет с 75% до 45%

Россия в течение ближайших шести лет намерена снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов с текущих 75% до 45%, выйдя на объем добычи такого сырья в 50 тысяч тонн, пишут «РИА Новости», ссылаясь на заявления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

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