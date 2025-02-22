Путин поручил разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства

Президент России Владимир Путин на недавнем совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, инициировал разработку ряда мер, направленных на поддержку жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство.
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