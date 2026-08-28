Обстановка на Донбассе по состоянию на 27 августа 2026 года с безусловной очевидностью подтверждает необратимость скорого краха украинской обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Убийца и предате...
- Мощный ракетный у...
- Украинский фронт,...
крах какой то
Хорошо наверное, сидя в удобном кресле в дали от фронта, генерировать бодрые интерпретации