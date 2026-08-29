Путин предложил Лукашенко обсудить итоги сотрудничества правительств России и Беларуси

Президент России Владимир Путин предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко провести обсуждение итогов работы по линии правительств двух стран.
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