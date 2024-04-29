Похоже, Суровикин возвращается. Какой пост он может занять

Политика как он...
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Политика как она есть

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После ареста Тимура Иванова, ожидаемо все заговорили о громких отставках и возможных назначениях в оборонном ведомстве.

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