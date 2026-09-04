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Один адаптер подходит для более 20 зарядных разъёмов ноутбуков. Представлен «монстр» Cuktech на 360 Вт

Один адаптер подходит для более 20 зарядных разъёмов ноутбуков. Представлен «монстр» Cuktech на 360 Вт

Мощный GaN-блок получил активное охлаждение Компания Cuktech представила адаптер питания Type 30 для ноутбуков с максимальной мощностью 360 Вт.

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