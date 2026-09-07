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SPORT24.ru

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Московское «Торпедо» подписало футболиста сборной Белоруссии

Московское «Торпедо» подписало футболиста сборной Белоруссии

Состав московского «Торпедо» пополнил центральный защитник Егор Пархоменко.Состав московского «Торпедо» пополнил центральный защитник Егор Пархоменко.

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