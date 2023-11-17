14 различных блюд, которые намного старше, чем мы предполагали раньше

Возраст некоторых привычных для нас блюд превышает тысячелетия. В такие цифры верится с трудом. Наши предки сделали всё возможное, чтобы их гастрономические шедевры имели возможность сегодня оказаться на наших столах.
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