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Синоптик Тишковец: в Москве возможна реинкарнация бабьего лета в октябре

Синоптик Тишковец: в Москве возможна реинкарнация бабьего лета в октябре

В октябре в Московском регионе ожидается возвращение бабьего лета с обилием солнечных дней. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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