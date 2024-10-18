Юристы Екатерины Мизулиной нашли в соцсетях Артемия Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь

Суд Москвы включил эти ролики в дело и перенес слушание на 31 октября Юристы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной добавили копии двух новых видео с канала Артемия Лебедева во «ВКонтакте» в рамках иска о защите чести и достоинства против дизайнера и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в России).