Юристы Екатерины Мизулиной нашли в соцсетях Артемия Лебедева еще два видео, опорочивших ее честь

Суд Москвы включил эти ролики в дело и перенес слушание на 31 октября Юристы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной добавили копии двух новых видео с канала Артемия Лебедева во «ВКонтакте» в рамках иска о защите чести и достоинства против дизайнера и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в России).
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