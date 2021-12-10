Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой Крымской платформы. Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины, передает noi.
Генассамблея ООН приняла резолюцию с поддержкой Крымской платформы. Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины, передает noi.
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