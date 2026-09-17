Фестиваль "Россия" в Екатеринбурге: из 510 заявок отобрали 33 фильма из 7 стран

Комиссия XXXVI Открытого международного фестиваля документального кино "Россия", который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября, отобрала для участия в конкурсной программе 33 работы из 510 заявок, поступивших из РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии и Узбекистана.