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FiNE NEWS

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Орехи каждый день: сколько можно хрустеть, чтобы не навредить себе?

Орехи каждый день: сколько можно хрустеть, чтобы не навредить себе?

Представьте: вы сидите за работой, а рядом горстка ароматных орешков. Хрусть — и сразу прилив сил, настроение вверх, голод уходит.

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