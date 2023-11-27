Главком ВСУ Залужный стал причиной скандала в Верховной раде

КИЕВ, 27 ноября, ФедералПресс. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Валерий Залежный должен покинуть свой пост, поскольку не может предоставить план действий на 2024 год.
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