Ядерный терроризм: Украина пошла ва-банк

Недавние обстрелы артиллерией ВСУ крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в очередной раз показали: киевский режим, находясь в состоянии, близком к агонии, готов пойти на любые преступления, чтобы утащить с собой в могилу как можно больше людей.