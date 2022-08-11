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Ядерный терроризм: Украина пошла ва-банк

Недавние обстрелы артиллерией ВСУ крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в очередной раз показали: киевский режим, находясь в состоянии, близком к агонии, готов пойти на любые преступления, чтобы утащить с собой в могилу как можно больше людей.

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