Ответят за отца: сын экс-мэра Кернеса готовит передел власти в Харькове Евгения КомароваВ последних событиях в Харькове на фоне обвинений со стороны Кирилла Кернеса, сына покойного мэра Геннадия Кернеса, развернулся семейный скандал.
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